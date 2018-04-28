Правительство выделит из резервного фонда 6 млрд рублей на укороченный SSJ100

Правительство России выделит из резервного фонда 6 млрд рублей на работы по созданию укороченной модификации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

В том числе, будет выделено 4,006 млрд рублей на предоставление субсидий изготовителям воздушных судов на финансирование затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также на внедрение сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа.

На выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, повышения надежности, увеличения ресурса, реализации мероприятий по импортозамещению систем и компонентов самолетов Sukhoi Superjet 100 и разработке его 75-местной модификации будет направлено 1,994 млрд рублей.

«Дополнительная господдержка позволит сформировать оборотный склад с не менее чем 700 компонентами (запасными частями) для ремонта и обслуживания этих воздушных судов, внедрить 64 сервисных бюллетеня по доработке самолетов, обеспечить одобрение российскими и зарубежными авиационными властями главных и второстепенных изменений типовой конструкции самолетов Sukhoi Superjet 100, разработать техническое предложение на 75-местную модификацию самолtта, технические задания на системы самолёта, подлежащие импортозамещению», — говорится в документе.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией ГСС при участии иностранных компаний. Компания ГСС также разрабатывает версию самолета SSJ100 с уменьшенной пассажировместимостью на 75 кресел.