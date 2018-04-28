Кабмин выделит 6 млрд рублей на укороченный SSJ100

Правительство выделит из резервного фонда 6 млрд руб. на работы по созданию укороченной модификации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, также будет выделено 4,006 млрд руб. на предоставление субсидий изготовителям воздушных судов на финансирование затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа.

"Дополнительная господдержка позволит сформировать оборотный склад с не менее чем 700 компонентами (запасными частями) для ремонта и обслуживания этих воздушных судов, внедрить 64 сервисных бюллетеня по доработке самолетов, обеспечить одобрение российскими и зарубежными авиационными властями главных и второстепенных изменений типовой конструкции самолетов Sukhoi Superjet 100, разработать техническое предложение на 75-местную модификацию самолета, технические задания на системы самолета, подлежащие импортозамещению", — заявили в правительстве.