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Боевые расчёты 120-мм миномётов «Сани» ЦВО борются за победу на конкурсе «Мастер артиллерийского огня»
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Боевые расчёты 120-мм миномётов «Сани» ЦВО борются за победу на конкурсе «Мастер артиллерийского огня» 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Минометчики ведут прицельный огонь с закрытых огневых позиций на максимальные дальности по заглубленным одиночным и групповым целям осколочно-фугасным снарядом.
Боевые расчёты 120-мм миномётов «Сани» Центрального военного округа демонстрируют огневую мощь в поражении целей на дальности 7 тыс. метров в Саратовской области.
В ходе конкурса «Мастер артиллерийского огня» военнослужащие с закрытых огневых позиций ведут прицельный огонь на максимальные дальности по заглубленным одиночным и групповым целям осколочно-фугасным снарядом.
Помимо этого, мишени располагаются на возвышенностях и обратных склонах гор. Для ориентирования миномётчикам разрешается использовать только карту, компас, бинокль.
Миномет «Сани» предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений. Орудие показало высокую эффективность в ходе боевых действий в горной местности.
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