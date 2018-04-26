В Нижнем Новгороде начала работу научно-практическая конференция врачей Западного военного округа

В первый день конференции пройдут методические и практические занятия, мастер-классы и лекции с использованием тренажеров и симуляционного оборудования.

В Нижнем Новгороде на базе 422-го военного госпиталя Минобороны РФ начались учебно-методические сборы хирургов и анестезиологов-реаниматологов Западного военного округа в рамках III Межведомственной межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы военной медицины».

Первый день конференции будет посвящен учебно-методическим сборам врачей хирургических специальностей, анестезиологов-реаниматологов, врачей терапевтических специальностей военно-медицинских организаций и войскового звена округа с проведением методических и практических занятий, мастер-классов и лекций с использованием тренажеров и симуляционного оборудования.

Во второй день планируется проведение научно-практической конференции, на которой выступит профессорско-преподавательский состав ВМедА им. С. М. Кирова, главные специалисты Минобороны и Западного военного округа, специалисты силовых ведомств и Минздрава РФ , Нижегородской ГМА, Приволжского окружного медицинского центра, Приволжского федерального исследовательского центра Минздрава РФ, и других лечебных учреждений ПФО.

Также на конференции будут широко представлены перспективные, опытные и существующие образцы аппаратуры для оказания неотложной медицинской помощи, как вне пунктов постоянной дислокации медицинских подразделений и учреждений, так и для стационаров.

В завершении конференции будут подведены итоги работы военно-лечебных учреждений и обозначены перспективные направления для дальнейшего совершенствования военно-медицинской службы.