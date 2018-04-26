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Более 40 подразделений ВВО претендуют на получение почетного наименования «Ударное»
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Более 40 подразделений ВВО претендуют на получение почетного наименования «Ударное» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе контрольной проверки с подразделениями, претендующими на такое наименование, проведено более 70 зачетных занятий, по их результатам около 10 воинских коллективов уже выполнили все нормативы на оценку «отлично».
В ходе мероприятий по выполнению нормативов контрольной проверки за зимний период обучения более 40 подразделений Восточного военного округа претендуют на получение почетного наименования «Ударное».
Так, к проверочным мероприятиям привлекались около 20 подразделений из Приморского края, более 15 из Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, 8 подразделений из Республики Бурятия и 4 подразделения объединения авиации и ПВО округа.
С подразделениями, претендующими на получение почетного наименования, проведено более 70 контрольных занятий, около 10 подразделений уже выполнили нормативы на оценку «отлично».
Военнослужащие должны продемонстрировать свое высокое профессиональное мастерство в вождении боевых машин, выполнении огневых задач и сдаче нормативов по дисциплинам специальной подготовки.
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