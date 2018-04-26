Ещё
Самолеты ВВС НОАК совершили облет острова Тайвань
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолеты ВВС НОАК совершили облет острова Тайвань 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Фучжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Самолеты Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая /ВВС НОАК/ в четверг совершили облет острова Тайвань, сообщил официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.
В военных маневрах, состоявшихся в первой половине дня, были задействованы истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, самолеты-разведчики и бомбардировщики H-6K /"Хун-6К"/. В частности эскадрилья из бомбардировщиков H-6K и других самолетов, пролетев над проливами Мияко и Баши, совершила облет острова Тайвань.
Защита просторов родной страны — священный долг ВВС НОАК. Начиная с 18 апреля, H-6K и другие самолеты не раз были мобилизованы на проведение облетов Тайваня, напомнил он на одной из баз противовоздушной обороны в провинции Фуцзянь на востоке Китая.
По словам офицера, народные ВВС обладают твердой волей, полной уверенностью и достаточной способностью для защиты суверенитета государства и его территориальной целостности. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Уровень воды в Мертвом море непрерывно снижается ОБСЕ сообщила об эскалации конфликта на востоке Украины ВМФ России планирует модернизировать тральщики проекта 12700 после постройки первой серии кораблей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»24
Россиян оставят без торговых центров156
Трамп унизил Макрона57
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США189
Назван доход говорившей с Путиным звезды63
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение