Самолеты ВВС НОАК совершили облет острова Тайвань

Фучжоу, 26 апреля / Синьхуа / — Самолеты Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая /ВВС НОАК/ в четверг совершили облет острова Тайвань, сообщил официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.

В военных маневрах, состоявшихся в первой половине дня, были задействованы истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, самолеты-разведчики и бомбардировщики H-6K /"Хун-6К"/. В частности эскадрилья из бомбардировщиков H-6K и других самолетов, пролетев над проливами Мияко и Баши, совершила облет острова Тайвань.

Защита просторов родной страны — священный долг ВВС НОАК. Начиная с 18 апреля, H-6K и другие самолеты не раз были мобилизованы на проведение облетов Тайваня, напомнил он на одной из баз противовоздушной обороны в провинции Фуцзянь на востоке Китая.

По словам офицера, народные ВВС обладают твердой волей, полной уверенностью и достаточной способностью для защиты суверенитета государства и его территориальной целостности. -0-