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Киев вновь заговорил о силовом решении конфликта в Донбассе
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Киев вновь заговорил о силовом решении конфликта в Донбассе 

BFM.RU 23 апреля 2018
В Минобороны Украины допускают силовой вариант решения конфликта в Донбассе. Киев готов реализовать такой сценарий при необходимости. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью «Би-би-си Украина», передает ТАСС.
Отвечая на вопрос об изменении численного состава военных в Донбассе, он сообщил, что на начальном этапе оно останется без изменений, однако допустил возможность наращивания сил. «Если ситуация будет усложняться или будет принято решение об освобождении территории, тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», — сказал он, комментируя решение Киева изменить формат силовой операции в Донбассе с 30 апреля.
По его словам, на первом этапе новой операции Объединенными силами планируется «стабилизировать ситуацию» в зоне конфликта, и для этого будет достаточно тех сил, которые уже есть у Киева в Донбассе.
Полторак сообщил, что ранее министерство уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задания в Донецкой и Луганской областях». «Были проведены учения и осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация военных частей и их замена», — уточнил глава Минобороны. Министр подчеркнул, что основной задачей силовиков будет «освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины».
Президент Украины Петр Порошенко 13 апреля заявил, что предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса смена формата военной операции в регионе — с АТО (Антитеррористическая операция) на ООС (Операция Объединенных сил) — произойдет 30 апреля. По его словам, переформатирование призвано «кардинально изменить организацию управления военной структурой», предоставив Вооруженным силам Украины дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности Украины и Нацполиции.
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