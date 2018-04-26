Под Краснодаром зенитчики отбили массированную атаку «противника»

В Южном военном округе прошли учения подразделений противовоздушной обороны.

Краснодарском крае боевые расчеты передовых ракетных систем — «Тор», «Бук-М2» и «Оса» — прикрыли от воздушных атак подразделения мотострелков и ударные танковые роты.

Цели, летевшие на малой высоте, уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10».

Ранее на полигоне Капустин Яр под Астраханью состоялись масштабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО Центрального военного округа.

Во время тренировок расчеты средств ПВО С-300В, «Бук-М2», «Тор-М1», комплексы «Оса», «Стрела-10» и «Игла» отразили свыше 30 мишеней, имитирующих крылатые ракеты и баллистические цели.