Под Краснодаром зенитчики отбили массированную атаку «противника» 

В Южном военном округе прошли учения подразделений противовоздушной обороны.
В Краснодарском крае боевые расчеты передовых ракетных систем — «Тор», «Бук-М2» и «Оса» — прикрыли от воздушных атак подразделения мотострелков и ударные танковые роты.
Цели, летевшие на малой высоте, уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10».
Ранее на полигоне Капустин Яр под Астраханью состоялись масштабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО Центрального военного округа.
Во время тренировок расчеты средств ПВО С-300В, «Бук-М2», «Тор-М1», комплексы «Оса», «Стрела-10» и «Игла» отразили свыше 30 мишеней, имитирующих крылатые ракеты и баллистические цели.