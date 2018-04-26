В Приамурском объединении ВВО идет перевод вооружения и военной техники на режим летней эксплуатации

В рамках работ будут завершены мероприятия по подготовке узлов и агрегатов автомобильной, специальной и бронетанковой военной техники к условиям эксплуатации в условиях высоких температур.

Обслуживанием техники занимаются механики-водители, водители и члены экипажей. В ходе работ будет проведено около 50 регламентных операций на каждой единице с использованием высококачественных смазок, масел и технических жидкостей.

В рамках работ будут завершены мероприятия по подготовке узлов и агрегатов автомобильной, специальной и бронетанковой военной техники к условиям эксплуатации в условиях высоких температур.

В завершении регламентных работ специальная комиссия из числа офицеров материально-технического обеспечения округа проведет проверку ряда соединений и воинских частей на готовность к эксплуатации техники в летнем периоде.