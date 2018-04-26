Безумный хай-тек США: Как уничтожить русских без стрельбы

Вице-адмирал Майкл Гилдей, отвечающий за кибербезопасность США , сообщил Конгрессу радостную весть: отныне 17 недавно сформированных кибернетических спецподразделений будут защищать Соединенные Штаты на море. Ведь не секрет: любые боевые корабли независимо от их государственной принадлежности, особенно уязвимы вдали от своих баз. С «большой землей» экипажи в современных условиях связывает лишь радиосвязь и спутниковый интернет. Если «взломать» эти коммуникации, то можно ввести в заблуждение любых командиров враждебных команд. И даже вмешаться в компьютерные сети вражеских кораблей. В том числе — и для несанкционированного управления их артиллерийским огнем или пусками ракет.

Не надо даже фантазировать, чтобы понять, что имел в виду Гилдей: в лучшем случае кораблям противника грозит мгновенное обездвиживание в океане. Реальностью способен стать вовсе, на первый взгляд, фантастический сюжет — не исключен даже и удар вражескими ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами по собственной территории.

Между тем, беспроводные коммуникации уже становились важнейшим фактором в войне. Речь — о Второй мировой. В первой ее половине корабли и транспортные суда ВМС США, а также грузовые конвои союзников часто становились легкой добычей гитлеровских подлодок. Это происходило, в том числе, и потому, что американцы допускали серьезные пробелы в технологии передачи радиосигналов, хотя обладали наиболее продвинутой радиопромышленностью.

Происходило это так. Когда Америка вступила в войну с Германией , боевые корабли США, как правило, настраивали и тестировали свою радиосвязь примерно за час до выхода в океан. Тогда в ВМС Соединенных Штатов любая частота, равная или выше 30 МГц, считалась частотой прямой видимости (максимум 10 км). И использовалась только для координации действий кораблей внутри ордера. Именно поэтому защищать такой радиообмен от прослушивания считалось излишним.

Однако немцы, зачастую находясь за тысячи километров от пунктов базирования американцев, нередко все же перехватывали эти сигналы. Как выяснилось, командование США не учитывало, что при радиосвязи на частоте, допустим, 30 МГц радиоволны за счет переотражений от ионосферы и от поверхности земли способны распространяться на гигантские расстояния. «Как это невероятно ни звучит, но американцы фактически передавали врагу противолодочные расписания конвоев, маршруты и время патрулирования своих и союзнических самолетов, а также позиции судов в море, — пишет историк Джерри Прок в книге „Радиосвязь и радиоразведка в королевском ВМФ Канады“, — Это напоминало приглашение немецким подводным лодкам на серебряном блюдечке».

Приведенная в качестве примера техническая ошибка дорого обошлась США и Англии в 1942 году.

Нечто подобное в ВМС США могло иметь место еще вчера, теперь утверждает Гилдай. Но в современных условиях ситуация в этой области меняется к лучшему за счет нового высокотехнологичного оборудования. «Нам нужны эти инструменты, чтобы понять, что все в норме, и для того, чтобы обнаружить активность в сети, которая находится за пределами кораблей, — заявил он. — Это значит, что мы можем действовать быстро, используя всеобъемлющую аналитику, поддерживаемую искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, что даст нам преимущество в раннем выявлении злонамеренной деятельности».

Речь идет о системе CANES (от аббревиатуры Consolidated Afloat Networks and Enterprise Services — консолидированная морская сеть и корпоративные сервисы — авт.) разработки компании Northrop Grumman. Система, по сути, является промежуточным звеном между спутниковым интернетом и во многом устаревшим программным обеспечением авианосцев, больших десантных кораблей, эсминцев и подводных лодок. Плюс к этому CANES можно использовать для взлома зашифрованного веб-трафика кораблей противника. Для этой цели используется одно из последних достижений американского военного хай-тека — «искусственный интеллект». Сегодня на флоте США установлено 50 систем CANES, которые хорошо себя зарекомендовали.

Вряд ли американцы лукавят, когда утверждают, что ими уже фиксировались попытки со злым умыслом вмешаться в работу внутренних электронных систем их боевых кораблей. Собственно, на это намекал Майкл Гилдей, говоря о слабой защите устаревших компьютерных систем ВМС США. Причем, необязательно «заражением» специально занимались «кибер-воины» других стран. «Заразу» могли занести и свои военные, которые по безалаберности нарушили строгую кибернетическую «гигиену».

Другими словами, «вирусы» все-таки попадали в бортовые компьютеры американских авианосцев и субмарин, так как «дыр» в программном обеспечении армии США и впрямь хватает. В частности, блог о кибербезопасности haxf4rall.com подчеркнул этот факт, написав, что «в одном из самых известных случаев спутникового взлома (пентагоновских систем — авт.) в качестве главного героя выступает утилита SkyGrabber, произведенная российской фирмой Sky Software и проданная за $26. Между тем данное программное обеспечение было использовано хакерами в Ираке Афганистане для перехвата видеопотоков боевых беспилотных летательных аппаратов „Хищник“.

Отметим, что SkyGrabber представляет собой один из многочисленных гражданских файлообменников, созданный для любителей так называемой „спутниковой рыбалки“. Но джихадисты и моджахеды с помощью этой утилиты наблюдали в прямом эфире картинку, которую американские „Хищники“ передавали на свои военные спутники, а затем — Пентагону . Оттуда, в частности, — на боевые корабли.

Что интересно: разработчики программного обеспечения американского ударного БПЛА с самого начала знали об этой уязвимости, но не шифровали видеопотоки, непонятно на что надеясь. Вероятно, не хотели усложнять аппаратуру и ухудшать качество трафика.

Как бы там ни было, но внятного объяснения этому факту it-общественность так и получила. Скорей всего, американцы полагали, что через видеофайлы заразиться нельзя. Значит, нет и особой опасности. Однако в 2014 году хакеры смогли модифицировать незащищенный трафик видеохостинга YouTube с целью внедрения вредоносов. Кроме того, отряды талибов использовали эту информацию в своих военных целях.

Конечно, потом военные специалисты США отреагировали и на эту угрозу. Но в любом случае никто из серьезных экспертов не может дать стопроцентной гарантии, что в программном обеспечении ВМС США, в том числе в системе CANES, нет еще каких-либо „дыр“, через которые могут проникнуть хакеры.

Между тем, многие сегодняшние джихадисты и моджахеды имеют высшее образование. В том числе — полученное в лучших университетах США. Даже применение боевиками утилиты SkyGrabber говорит о возросшем техническом уровне современных террористов, которое, кстати, очень удивило генералов Пентагона.

С одной стороны, чем больше автоматизации на кораблях ВМС США, использующей возможности интернета, тем выше их боеготовность. С другой стороны — чем сложнее программное обеспечение, тем скромнее роль человека в критических ситуациях. И тем больше „дыр“ для вражеских хакеров.

Это означает, что человечество уже становится заложником машинного „искусственного интеллекта“ или гениев-безумцев, которые, сидя у себя дома, способны даже развязать атомную войну. Но есть еще одна сторона этого вопроса: опасность несет высокое самомнение пентагоновских генералов, которые, как и в свое время гитлеровские штабисты, все чаще говорят о технологическом преимуществе своей армии. Мол, за счет искусственного интеллекта способны они уничтожить русский флот без единого выстрела, внедрив в наши бортовые системы хитроумных вредоносов. Но подобные действия, увы, чреваты большой войной.