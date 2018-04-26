Сотрудники пансионата приняли участие в учениях

В пансионате для ветеранов труда (Островитянова, 10) провели практические занятия по использованию оборудования для эвакуации из высоких зданий.

Сотрудники пансионата № 6 приняли участие в учениях по эвакуации персонала и проживающих в случае чрезвычайных ситуациях. Для эвакуации использовался спасательный желоб.

Спасательный желоб (трап) — надежное и безопасное средство спасения, применяется дот высоты 20 метров. Предназначен для эвакуации людей, в том числе с ограниченными физическими возможностями при пожарах или других чрезвычайных ситуациях, когда иные средства спасения не могут быть применены.