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Почти 3000 россиян воевали в Сирии на стороне ИГИЛ
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Почти 3000 россиян воевали в Сирии на стороне ИГИЛ 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В ходе военной операции в Сирии, которую Россия развернула в 2015 году, ликвидировано около 65 000 боевиков. 819 из них — главари бандформирований, 2 840 — выходцы из России. Об этом на встрече с ветеранами Вооруженных Сил РФ сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин, передает "Уралинформбюро".
Было уничтожено более 8 000 единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 118 заводов по изготовлению оружия и боеприпасов, 37 заводов по изготовлению «джихад-мобилей» и 4 завода по изготовлению «джихад-танков» (транспортные средства, переоборудованные для самоподрыва).
"Благодаря российской авиации решена важнейшая задача по лишению террористических организаций источников доходов от продажи нефтепродуктов, которые составляли не менее трех миллионов долларов в сутки. Уничтожено 396 мест незаконной добычи нефти и заводов по ее переработке, а также 4 100 топливозаправщиков", — рассказал Лапин.
При поддержке воздушно-космических сил России от боевиков освобождена территория площадью около 113 тысяч «квадратов», включая 1 245 населенных пунктов (Алеппо, Пальмира, Акербат, Дэйр-Эз-Зор, Меядин и Абу-Кемаль и другие).
Генерал-лейтенант подчеркнул, что ключевая роль в разгроме ИГИЛ на территории Сирии принадлежит вооруженным силам России.
Подробнее — в материале Сирийский подход Лапина
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