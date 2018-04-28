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На первом тестовом матче на «Самара Арене» дежурят 130 сотрудников МЧС
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На первом тестовом матче на «Самара Арене» дежурят 130 сотрудников МЧС 

Волга Ньюс 50 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области организованной колонной прибыли на территорию стадиона. Личный состав построен, техника расставлена, проведен инструктаж спасателей, которые будут нести службу на различных объектах стадиона.
После общего построения группировки сил и средств личный состав убыл в места дежурства на стадионе.
В состав группировки, обеспечивающей безопасность тестового матча, входят пожарно-спасательных подразделения 3 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области, сотрудники надзорной деятельности, личный состав Волжского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательного отряда г. о. Самара. Всего задействовано 19 единиц техники и 130 человек личного состава.
Развернут мобильный узел связи, работает оперативная группа Главного управления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
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