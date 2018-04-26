Во Владивостоке прошла первая совместная ночная тренировка парадных расчетов и механизированной колоны к параду, посвященному Дню Победы

В тренировке было задействовано около 1500 человек, включая батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, корабельных соединений, морской авиации, береговых войск флота и воздушно-десантных войск.

В центре Владивостока , под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) по сухопутным и береговым войскам генерал-майора Дмитрия Коваленко прошла первая совместная ночная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны, которые примут участие в параде, посвященном Дню Победы.

В тренировке было задействовано около 1500 человек, включая батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, корабельных соединений, морской авиации, береговых войск флота и воздушно-десантных войск. В тренировке также участвовали парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС МВД , Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

Прохождение механизированной колонны в составе парадного строя отрабатывали водители зенитно-ракетных комплексов С-400 и современных бронетранспортёров БТР-82А, комплексов ПВО «Оса», береговых ракетных комплексов «Бастион», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», реактивных систем залпового огня «Град» и специальных автомашин, всего более 50 единиц боевой техники, состоящей на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота.

Планируется проведение еще трёх ночных тренировок в городе, а генеральная репетиция парада состоится 7 мая.