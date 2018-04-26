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Во Владивостоке прошла первая совместная ночная тренировка парадных расчетов и механизированной колоны к параду, посвященному Дню Победы
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Во Владивостоке прошла первая совместная ночная тренировка парадных расчетов и механизированной колоны к параду, посвященному Дню Победы 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В тренировке было задействовано около 1500 человек, включая батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, корабельных соединений, морской авиации, береговых войск флота и воздушно-десантных войск.
В центре Владивостока, под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) по сухопутным и береговым войскам генерал-майора Дмитрия Коваленко прошла первая совместная ночная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны, которые примут участие в параде, посвященном Дню Победы.
В тренировке было задействовано около 1500 человек, включая батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, корабельных соединений, морской авиации, береговых войск флота и воздушно-десантных войск. В тренировке также участвовали парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.
Прохождение механизированной колонны в составе парадного строя отрабатывали водители зенитно-ракетных комплексов С-400 и современных бронетранспортёров БТР-82А, комплексов ПВО «Оса», береговых ракетных комплексов «Бастион», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», реактивных систем залпового огня «Град» и специальных автомашин, всего более 50 единиц боевой техники, состоящей на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота.
Планируется проведение еще трёх ночных тренировок в городе, а генеральная репетиция парада состоится 7 мая.
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