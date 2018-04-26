Газете Войск и сил на Северо-востоке России «Тихоокеанская вахта» исполнилось 72 года

«Тихоокеанская вахта» является самым восточным военным изданием Министерства обороны России и освещает повседневные будни и боевую подготовку воинских частей дислоцирующихся на полуострове Камчатка.

Ветеранов и сотрудников газеты «Тихоокеанская вахта» с праздником поздравили командование войск и сил на Северо-востоке РФ , подводных сил Тихоокеанского флота, руководители средств массой информации Камчатки.

Первый номер «Тихоокеанской вахты вышел в свет в 1946 году, а первыми её читателями стали моряки Камчатской военной флотилии. Сама редакция располагалась в то время в деревянном одноэтажном строении барачного типа, а типография занимала помещение бывшей конюшни. Отопление редакции было печное, и в типографии был штатный истопник.

В настоящее время „Тихоокеанская вахта“ является самым восточным военным изданием Министерства обороны России и освещает повседневные будни и боевую подготовку воинских частей дислоцирующихся на полуострове Камчатка. Ее корреспонденты постоянно принимают участие во всех крупных учениях флота.

Газета „Тихоокеанская вахта“ известна далеко за пределами Камчатки, а её подписчиками являются не только военнослужащие полуострова, но и ветераны Тихоокеанского флота, проживающие в других регионах страны.