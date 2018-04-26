Самолет-робот для местных грузоперевозок сделают в России в течение двух лет

Владимир Воронов. ТАСС , 26 апреля. Универсальная технология роботизации летательных аппаратов для грузоперевозок в Арктике и на Дальнем Востоке создается в России . Первый экспериментальный самолет-беспилотник планируется поднять в воздух в течение двух лет, рассказал ТАСС начальник Центра перспективных исследований группы «Кронштадт»

"Мы ставим себе задачу создать универсальную технологию роботизации летательных аппаратов, применимую для самолетов и вертолетов различных типов. Предполагаем, что за два года сможем поднять первый роботизированный самолет в небо и приступить к опытной эксплуатации", — сообщил он.

Воронов уточнил, что транспортная беспилотная авиационная система (Т-БАС) создается в рамках национальной технологической инициативы «Аэронет». Т-БАС планируется использовать для коммерческих грузоперевозок, прежде всего, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. О пассажирских роботизированных самолетах и вертолетах речи пока не идет.

Первым таким «беспилотником», по словам представителя «Кронштадта», может стать любой небольшой самолет для региональных перевозок, например, новый самолет ТВС-2-ДТС, разработанный СибНИА имени С. А. Чаплыгина на замену Ан-2.

Самолеты-роботы

По словам Воронова, роботизированный вариант самолета не потребует существенных переделок в конструкции планера, шасси или системы управления. «Мы просто добавим бортовое оборудование, обеспечивающее автоматическое управление и поставим станцию „внешнего пилота“. Надо понимать, что термин „беспилотный“ в данном случае достаточно условный», — добавил собеседник агентства. Сам летательный аппарат станет опционально-пилотируемым.

Воронов уточнил, что экипаж воздушного судна будет находиться на земле и контролировать полет со станции «внешнего пилота». Демонстрационный проект можно выполнить в рамках действующего воздушного законодательства, для полноценного коммерческого развертывания Т-БАС потребуется изменение нормативно-правовой базы. Такая работа уже ведется, в том числе и дорожной карты «Аэронет».

Пилот для беспилотника

Станция «внешнего пилота» необязательно расположится на аэродромах взлета, рассказал начальник Центра перспективных исследований группы «Кронштадт». «Более того, при дальних перелетах сеть таких станций наблюдает и управляет движением беспилотных воздушных судов, находящихся в зоне обслуживания, подобно диспетчерам службы ОрВД (Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ — прим. ТАСС), и передает „клиента“ следующей по направлению полета станции», — сказал Воронов.

Сейчас нормы Международной организации гражданской авиации (ICAO) требуют, чтобы под управлением одного наземного пилота находилось не более одного беспилотника, добавил собеседник агентства. «Всегда должен быть человек у руля, с которого можно спросить, если „что-то пошло не так“. Мы уверены, что развитие беспилотных технологий в сторону повышения автономности позволит изменить это регулирование», — сказал Воронов.