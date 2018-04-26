Самолеты из Костромы в Симферополь начнут летать в июне

Начиная с 14 июня в Костроме откроется авиасообщение с Симферополем , сообщает пресс-служба губернатора.

От Костромы самолет будет долетать до Воронежа, там делать дозаправку и отправляться в Симферополь. Такие рейсы будут выполняться до 7 сентября один раз в две недели: по четвергам в Симферополь и по пятницам — в обратном направлении.

Из Костромы самолет будет вылетать в 07.00, из Воронежа — в 10.05, а в Симферополь прилетать в 13.15. По пятницам из Симферополя самолет будет отправляться в 10.05, из Воронежа — в 14.00, прибытие в Кострому — в 16.10.

Билет в одну сторону обойдется костромичам в 7 тысяч 759 рублей.