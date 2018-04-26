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Корпус морской пехоты США признал превосходство армий России и Китая
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Корпус морской пехоты США признал превосходство армий России и Китая 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Американский военачальник отметил, что вверенный ему род войск нуждается в модернизации.
"Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимым многие силы передового развертывания США", — говорится в 18-ти страничном докладе для сената США.
Прежде всего, по мнению генерала, речь идет о стремительно устаревающих самолетах, кораблях и судах десантирования. Генерал также отметил, что большинство гарнизонов морской пехоты в Тихом океане недостаточно защищены, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.
"Инновации остаются критическим аспектом нашего корпуса, поскольку морские пехотинцы еще продолжают учиться и оценивать новые технологий, чтобы приобрести преимущество над нашими соперниками", — заявил Роберт Неллер.
По его мнению, модернизация должна объединить специалистов по проведению кибер-операций, информационной и радиоэлектронной борьбе. Кроме того, американским морпехам необходимы роботизированные комплексы с искусственным интеллектом.
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