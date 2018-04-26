Корпус морской пехоты США признал превосходство армий России и Китая

Американский военачальник отметил, что вверенный ему род войск нуждается в модернизации.

Россией, КНДР, "Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимым многие силы передового развертывания США ", — говорится в 18-ти страничном докладе для сената США

Прежде всего, по мнению генерала, речь идет о стремительно устаревающих самолетах, кораблях и судах десантирования. Генерал также отметил, что большинство гарнизонов морской пехоты в Тихом океане недостаточно защищены, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.

"Инновации остаются критическим аспектом нашего корпуса, поскольку морские пехотинцы еще продолжают учиться и оценивать новые технологий, чтобы приобрести преимущество над нашими соперниками", — заявил Роберт Неллер

По его мнению, модернизация должна объединить специалистов по проведению кибер-операций, информационной и радиоэлектронной борьбе. Кроме того, американским морпехам необходимы роботизированные комплексы с искусственным интеллектом.