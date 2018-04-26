В Ульяновской области разработают программу патриотического воспитания школьников

УЛЬЯНОВСК , 26 апреля. / ТАСС /. Программа патриотического воспитания школьников, которая предполагает знакомство с Северным и в целом с Военно-морским флотом России , будет разработана в Ульяновской области . Об этом сообщил журналистам в четверг председатель правительства области Александр Смекалин после встречи с командующим Северным флотом, адмиралом Николаем Евменовым.

"Вопрос патриотического воспитания получает новое развитие: мы уже договорились, что будет проведен ряд специальных конкурсов, олимпиад, соревнований, где мы отберем лучших из лучших ребят, в том числе из юнармейцев, из спортсменов, из учеников школ для того, чтобы сформировать программу патриотического воспитания, возможно, отдыха, ознакомления, уже непосредственно на базе наших партнеров — Военно-морского флота, Северного флота. Я думаю, это будет очень интересно для ребят", — сказал он.

Смекалин уточнил, что регион готов сотрудничать с Северным флотом по многим направлениям. По словам председателя правительства, регион готов помочь флоту и с материально-технической базой. «Сегодня коллеги уже посетили Ульяновский автомобильный завод , где были продемонстрированы самые современные модели УАЗов, которые предоставляются для Вооруженных сил РФ. Это и другие наши предприятия, такие как „Марс“, — точек для соприкосновения огромное количество», — подчеркнул Смекалин.

Он также сказал, что в ближайшее время будет подготовлен соответствующий план мероприятий по направлениям сотрудничества с Северным флотом. «Это так называемая дорожная карта, которую мы представим на рассмотрение. И она будет утверждаться со стороны региона губернатором и, соответственно, либо на уровне главы Северного флота либо на уровне командующего Военно-морским флотом», — уточнил он.