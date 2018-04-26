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В Ульяновской области разработают программу патриотического воспитания школьников
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В Ульяновской области разработают программу патриотического воспитания школьников 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ульяновск-город новостей
УЛЬЯНОВСК, 26 апреля. /ТАСС/. Программа патриотического воспитания школьников, которая предполагает знакомство с Северным и в целом с Военно-морским флотом России, будет разработана в Ульяновской области. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель правительства области Александр Смекалин после встречи с командующим Северным флотом, адмиралом Николаем Евменовым.
"Вопрос патриотического воспитания получает новое развитие: мы уже договорились, что будет проведен ряд специальных конкурсов, олимпиад, соревнований, где мы отберем лучших из лучших ребят, в том числе из юнармейцев, из спортсменов, из учеников школ для того, чтобы сформировать программу патриотического воспитания, возможно, отдыха, ознакомления, уже непосредственно на базе наших партнеров — Военно-морского флота, Северного флота. Я думаю, это будет очень интересно для ребят", — сказал он.
Смекалин уточнил, что регион готов сотрудничать с Северным флотом по многим направлениям. По словам председателя правительства, регион готов помочь флоту и с материально-технической базой. «Сегодня коллеги уже посетили Ульяновский автомобильный завод, где были продемонстрированы самые современные модели УАЗов, которые предоставляются для Вооруженных сил РФ. Это и другие наши предприятия, такие как „Марс“, — точек для соприкосновения огромное количество», — подчеркнул Смекалин.
Он также сказал, что в ближайшее время будет подготовлен соответствующий план мероприятий по направлениям сотрудничества с Северным флотом. «Это так называемая дорожная карта, которую мы представим на рассмотрение. И она будет утверждаться со стороны региона губернатором и, соответственно, либо на уровне главы Северного флота либо на уровне командующего Военно-морским флотом», — уточнил он.
В свою очередь, командующий Северным флотом Николай Евменов отметил в беседе с журналистами, что в составе делегации, которая прибыла в Ульяновск, — представители разных подразделений флота. «Сюда приехали все представители флота — подводники, надводники, летчики, береговые части, а также Ансамбль песни и пляски Северного флота. Мы заинтересованы в молодых людях, которые заканчивают учебные заведения города Ульяновска, — это и училище маршала Бугаева, другие институты. Если молодые люди изъявят желание посвятить свою дальнейшую жизнь Военно-морскому флоту, в частности Северному флоту, защите Отечества, то цель нашей поездки достигнута», — сказал он.
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