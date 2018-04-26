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Огненный шквал: масштабные учения мотострелков начались в Северной Осетии
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Огненный шквал: масштабные учения мотострелков начались в Северной Осетии 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В учениях приняли участие более 1500 военнослужащих и более 400 единиц техники.
В Северной Осетии началась контрольная проверка Вооруженных Сил. Мотострелки Южного военного округа подняты по тревоге.
На полигоне Тарское прошли масштабные совместные учения мотострелков, танкистов и артиллеристов. Вместе они провели отработку ведения боевых действий в мобильной обороне.
В проведении учебных мероприятий задействованы свыше 1500 военнослужащих и более 400 единиц военной техники. В том числе, в маневрах участвовали самоходные гаубицы «Мста» и реактивные системы залпового огня «Торнадо» и «Град».
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