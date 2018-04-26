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ВМФ России планирует модернизировать тральщики проекта 12700 после постройки первой серии кораблей
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ВМФ России планирует модернизировать тральщики проекта 12700 после постройки первой серии кораблей 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Санкт-Петербург, 26 апреля /Синьхуа/ — Тральщики проекта 12700 «Александрит» будут модернизированы после строительства первых десяти кораблей серии. Об этом сообщил в среду ТАСС со ссылкой на замглавкома ВМФ РФ Виктора Бурсука.
В. Бурсук отметил, что модернизация затронет прежде всего автоматизированные средства для поиска и борьбы с минами.
Корабли российского проекта 12700 относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны. На данный момент в строю находится один тральщик этого проекта, еще один спущен на воду, три — на разных стадиях строительства. —0—
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