Самолет Москва — Владикавказ внепланово сел в Минеральных Водах из-за курившего пассажира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. / ТАСС /. Самолет, который летел из Москвы во Владикавказ , внепланово сел в аэропорту Минеральных Вод из-за того, что пассажир закурил на борту, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что самолет, следовавший из Москвы во Владикавказ, совершил внеплановую посадку и к борту требуются полицейские. Командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета закурил в туалетной комнате. Полицейские доставили жителя Владикавказа в дежурную часть ЛОП (линейное отделение полиции — прим. ТАСС) в аэропорту. В отношении данного гражданина составлен административный протокол", — говорится в сообщении.