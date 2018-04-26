Ещё
Самолет Москва — Владикавказ внепланово сел в Минеральных Водах из-за курившего пассажира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Самолет Москва — Владикавказ внепланово сел в Минеральных Водах из-за курившего пассажира 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Самолет, который летел из Москвы во Владикавказ, внепланово сел в аэропорту Минеральных Вод из-за того, что пассажир закурил на борту, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что самолет, следовавший из Москвы во Владикавказ, совершил внеплановую посадку и к борту требуются полицейские. Командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета закурил в туалетной комнате. Полицейские доставили жителя Владикавказа в дежурную часть ЛОП (линейное отделение полиции — прим. ТАСС) в аэропорту. В отношении данного гражданина составлен административный протокол", — говорится в сообщении.
ТАСС: последние новости
Стратегическая атомная подлодка на учениях на Камчатке атаковала торпедами группу кораблей Роскосмос впервые заказал изготовление ракеты "Союз" для запуска трех спутников "Гонец-М" Армейские вертолеты передислоцировались в пожароопасный район Приамурья
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит торговый центр20
Новая угроза: как Америка подкосит рубль55
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе367
В провале Су-57 обвинили F-35806
Китай заявил о готовности к торговой войне с США161
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
01:39
Сан-Франциско 2.0: США ворвались в генконсульство РФ
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение