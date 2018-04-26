В РВСН проходит конкурс на лучший расчет «беспилотников»

Расчеты не только проводят воздушную разведку местности, обнаруживают условную диверсионно-разведывательную группу, а затем и отслеживают ее действия в реальном времени.

Калужской области , в соединении РВСН , проводится конкурс на лучший расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Расчеты не только проводят воздушную разведку местности, обнаруживают условную диверсионно-разведывательную группу, а затем и отслеживают ее действия в реальном времени. После того, как условные диверсанты «запеленгованы», нейтрализовать их — вопрос времени.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие подразделений охраны и обороны РВСН, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», оснащенные беспилотными летательными аппаратами «Элерон-3». Впервые в конкурсе используется широкая линейка «беспилотников», различных модификаций.

В мастерстве использования БПЛА соревнуются три команды (шесть расчетов), занявшие призовые места в ракетных объединениях. Кроме того, в рамках конкурса «Снайперский рубеж» в частях и соединениях отрабатывается новый элемент — поражение специальных мишеней, имитирующих «беспилотник».

За несколько лет во все перевооружаемые ракетные соединения РВСН поступило около 50 беспилотных летательных аппаратов в составе БПДМ «Тайфун-М». Среди них оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс» Тейковское, Новосибирское, Тагильское и Йошкар-Олинское соединения.