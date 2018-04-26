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Учения по борьбе с торфяными пожарами пройдут в Сергиево‑Посадском районе в четверг
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Учения по борьбе с торфяными пожарами пройдут в Сергиево‑Посадском районе в четверг 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Сергиево-Посадском районе Подмосковья в четверг состоятся учения по ликвидации последствий лесных и торфяных пожаров, в них примут участие все чрезвычайные и силовые ведомства региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.
«В деревне Толостоухово Сергиево-Посадского района Московской области 26 апреля 2018 года состоятся учения по ликвидации последствий лесных и торфяных пожаров. Готовность московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному сезону оценит губернатор Московской области Андрей Воробьев», — говорится в сообщении.
К учениям будут привлекаться сотрудники управления МЧС России по Московской области и Москве, управления №3 МЧС, областной противопожарно-спасательной службы, комитета лесного хозяйства региона, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», ГУ МВД области, аварийно-спасательной службы, «Россоюзспаса» и ВДПО, «Лизы Алерт» и вертолетного отряда «Ангел».
Также в учения будет задействована авиация МЧС России, каскадеры, службы Сергиево-Посадского муниципального района. На территории Московской области по предварительным данным расположено 567 населенных пунктов, 840 садоводческих некоммерческих товариществ, 122 объекта экономики и 24 оздоровительных лагеря, подверженных угрозе лесных пожаров.
Главное управление в тесном взаимодействии с правительством Московской области в 2018 году проводят все необходимые организационные мероприятия, направленные на совершенствование готовности сил и средств МОСЧС для ликвидации лесных и торфяных пожаров.
Исходя из опыта прошлых лет на территории Московской области применяется четырехуровневая система мониторинга. Одним из самых многочисленных, а также более затратным в плане физических сил, является наземное патрулирование.
Учения проводятся ежегодно в преддверии пожароопасного сезона с целью отработки взаимодействия различных служб и ведомств Подмосковья, а также отработки практических навыков группировки сил и средств, привлекаемой для ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами.
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