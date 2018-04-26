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У летящего F/A-18 Hornet загорелся двигатель
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У летящего F/A-18 Hornet загорелся двигатель 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
У летящего американского истребителя-бомбардировщика и штурмовика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet загорелся один из двух двигателей General Electric F404. Причиной инцидента стала попавшая в силовой агрегат птица, сообщает Associated Press. Соответствующее видео доступно на YouTube.
Инцидент произошел 21 апреля 2018 года во время авиашоу Vero Beach во Флориде (США). Пилот смог совершить аварийную посадку и не получил никаких травм. Ущерб оценивается в один миллион долларов.
Согласно Military Times, всего в период с 2011 по 2017 год произошло около 418 инцидентов, связанных со столкновением американских военных самолетов с птицами, общий ущерб от которых составил около 182 миллионов долларов.
F/A-18 Hornet — основной палубный истребитель ВМС и морской пехоты США. Проект военно-морского самолета разрабатывали совместно корпорации McDonnell Douglas и Northrop Grumman.
24 апреля 2018 года недалеко от озера Хавасу в штате Аризона (США) потерпел аварию американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Пилоту удалось катапультироваться. Снимки с места инцидента можно посмотреть на Facebook.
Также 6 и 13 апреля 2018 года произошли два инцидента (в американских Аляске и Неваде) с участием первого в мире истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor.
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