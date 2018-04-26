Учения по спасению на водах китайской вооруженной полиции в Лунъяне

Лунъянь /пров. Фуцзянь/, 25 апреля / Синьхуа / — Лунъянский отряд фуцзяньской дивизии вооруженной полиции Китая сегодня провел учения по спасению на водах, которые прошли на реке Тинцзян в уезде Шанхан городского округа Лунъян провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/ Ли Тао

Лунъянь /пров. Фуцзянь/, 25 апреля /Синьхуа/ — Лунъянский отряд фуцзяньской дивизии вооруженной полиции Китая сегодня провел учения по спасению на водах, которые прошли на реке Тинцзян в уезде Шанхан городского округа Лунъян провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ли Тао Лунъянь /пров. Фуцзянь/, 25 апреля /Синьхуа/ — Лунъянский отряд фуцзяньской дивизии вооруженной полиции Китая сегодня провел учения по спасению на водах, которые прошли на реке Тинцзян в уезде Шанхан городского округа Лунъян провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ли Тао Лунъянь /пров. Фуцзянь/, 25 апреля /Синьхуа/ — Лунъянский отряд фуцзяньской дивизии вооруженной полиции Китая сегодня провел учения по спасению на водах, которые прошли на реке Тинцзян в уезде Шанхан городского округа Лунъян провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ли Тао Лунъянь /пров. Фуцзянь/, 25 апреля /Синьхуа/ — Лунъянский отряд фуцзяньской дивизии вооруженной полиции Китая сегодня провел учения по спасению на водах, которые прошли на реке Тинцзян в уезде Шанхан городского округа Лунъян провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ли Тао Лунъянь /пров. Фуцзянь/, 25 апреля /Синьхуа/ — Лунъянский отряд фуцзяньской дивизии вооруженной полиции Китая сегодня провел учения по спасению на водах, которые прошли на реке Тинцзян в уезде Шанхан городского округа Лунъян провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ли Тао