Атомные подлодки у норвежского побережья могут уничтожить как США, так и Россию

Активность атомных подлодок у берегов Норвегии растет. Таким образом, у норвежских спецслужб действительно был ряд причин пойти на большой риск, отправив Фруде Берга (Frode Berg) на задание в Москву , если верить его показаниям.

За три недели до того, как Фруде Берг отправился на роковое задание в Москву — как он уверяет, по поручению норвежской разведки, — российские ВМС спустили на воду последнюю из ряда подлодок, представляющую особый интерес для Норвегии и США

В ноябре с важнейшего завода в Северодвинске была выведена из эллинга новая российская подлодка «Князь Владимир», названная в честь короля викингов Вальдемара.

Турбины подлодки работают настолько бесшумно, что ее практически невозможно обнаружить. Кроме того, подлодка может прятаться на глубинах до 400 метров.

На ее борту достаточно вооружений, чтобы стереть в порошок все восточное побережье США.

И модернизация российского подводного флота продолжается.

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Когда Фруде Берг был арестован в Москве в декабре по обвинению в шпионаже, при нем обнаружили 3 000 евро. По мнению российских спецслужб, эти деньги предназначались для оплаты секретных сведений о российских атомных подлодках.

Задание Бергу передать в Россию деньги и конверт якобы дал ветеран норвежской разведки. Ни Берг, ни его связной не подозревали, что в ФСБ уже все готово к задержанию.

Стратегическая игра у берегов Норвегии

Пока Берг сидит в заточении в Москве, ожидая по меньшей мере десятилетнего приговора, в морях к северу от Норвегии разыгрывается важная партия.

Русские модернизируют свой подводный флот и наращивают его активность, а американские и британские атомные подлодки провели ряд важнейших учений в Арктике, что прошло мимо внимания норвежской прессы.

По сообщению британских ВМС, стояла задача проверить боеготовность экипажей в полярных условиях.

«И пока американские подлодки отрабатывали стрельбу по целям в России, они застряли в арктических льдах», — сообщает «Звезда», газета российских вооруженных сил. Российские СМИ глумились, что британцы и американцы не справились с ледовой обстановкой.

За этим стоит серьезная подоплека — новая российская подлодка, способная в одиночку стереть с лица земли крупнейшие города на востоке США.

Российское оружие номер один

На то, чтобы усовершенствовать свой флот до такого уровня, Россия потратила огромные средства.

«Важнейшие из российских подлодок оснащены межконтинентальными ракетами с ядерными боеголовками. Замысел здесь такой: если ракетные системы наземного базирования и можно вывести из строя в ходе атаки, то подлодки — а их обнаружить нельзя — смогут отбить любую атаку», — говорит преподаватель Военно-морской академии Столе Ульриксен (Ståle Ulriksen).

Российские базы на севере

Главная база Северного флота — Североморск , а производится большая часть подлодок в Северодвинске.

«На настоящий момент у России насчитывается 12 или 13 таких подлодок, и они составляют наиболее передовую часть российских вооруженных сил».

Каждая из ракет имеет до десяти боеголовок, способных поражать различные цели. Всего же каждая подлодка может нести до 160 атомных боеголовок, что представляет собой невероятную огневую мощь.

Какого рода сведения могли заинтересовать норвежские спецслужбы и их союзников?

«В первую очередь, электронные опознавательные признаки и звуки, с помощью которых можно эти подлодки засечь», — объясняет Ульриксен. — Это также могут быть данные о мощности атомного реактора, технологических решениях, планах дальнейшей модернизации и развития, а также оперативные задания«.

Напряженность на севере растет

Со стороны Москвы крупнейшей внешней угрозой для самого существования России считаются американские атомные подлодки. У США имеется 18 подлодок класса «Огайо». 14 из них, подобно их российским аналогам, оснащены ядерными боеголовками с высокой дальностью и невероятным радиусом поражения.

Президент Владимир Путин коснулся этого вопроса в преддверии выборов.

«Американские подлодки несут дежурство в Норвежском море и вдоль берегов Норвегии», — заявил Путин в фильме, предназначенном для мобилизации российских избирателей.

«Подлетное время ракет «Трайдент», а на каждой подлодке их по 24 штуки, — 15 минут от Норвежского моря до Москвы», — подчеркнул Путин.

Россиянин задержан за несколько дней до Берга

За пять дней до Берга, которого арестовали у входа в московский отель с 3 000 евро и двумя конвертами с именами двух россиян, по подозрению в шпионаже за российским флотом был задержан 24-летний россиянин.

По сообщению анонимного источника в ФСБ, россиянина схватили с поличным. Сообщается также, что он работал в компании, поставляющей электронику для российского флота.

«По моему личному убеждению, норвежская разведка проводила это задание по сценарию НАТО или США», — рассказал адмирал в отставке Вячеслав Попов , главнокомандующий Северным флотом до 2001 года. «Пока я командовал флотом, у меня сложилось четкое представление о том, что норвежцы охотно исполняют любые просьбы США. И когда они шпионят за Россией, это тоже потому, что их об этом попросили американцы», — добавил он.

— Зачем, по-вашему, норвежской разведке идти на такой риск, шпионя за Северным флотом?

— Это наш крупнейший, важнейший и современнейший флот. Поэтому Северный флот всегда был и будет мишенью для шпионажа.

Растущая активность русских

Модернизация российского подводного флота привела к тому, что количество подлодок на задании выросло вдвое, сообщают источники в норвежских вооруженных силах.

В прошлом году норвежское правительство анонсировало закупку американских патрульных самолетов типа P-8A «Посейдон» общей стоимостью почти в 10 миллиардов крон (78 миллиардов рублей — прим. перев.) для противолодочной обороны.

«Расширение возможностей слежения и противолодочной обороны представляется исключительно важным как с национальной точки зрения, так и для пользы НАТО и наших союзников», — сообщило норвежское правительство.

От комментариев о своей роли в деле Берга норвежские власти отказались.