Оживший Ил-2: инженеры рассказали, как восстанавливали «летающий танк» для авиашоу в Берлине

Самолет, представленный на авиашоу в Берлине, — под номером 19. Это именно тот самолет, который в 1943 подбили под Мурманском

Легенда войны — Ил-2, восстановленный в новосибирской «Авиареставрации», — сегодня в столице Германии примет участие в авиашоу, посвященном Второй мировой.

«Летающий танк», «черная смерть» — так называли эту машину в войну. Бронированный корпус защищал пилота, а спину прикрывал боец-стрелок. В сороковые в небе воевали 36 тысяч таких самолетов.

Самолет, представленный на авиашоу в Берлине, — под номером 19. Это именно тот самолет, который в 1943 подбили под Мурманском. Новосибирские специалисты восстановили и поставили на крыло подлинный легендарный штурмовик. Сегодня это один из двух летающих Ил-2 в мире и единственный в России . Инженеры рассказали, как восстанавливали его по крупицам.

«Хвостовая часть у этого самолета просто деревянная. Она, естественно, не сохраняется столько лет. Ее надо восстановить. То есть восстановить чертежи, каких нету», — рассказал Виктор Лошин, главный конструктор по реставрации самолета Ил-2.

По словам Виктора Лошина, кабина Ил-2 почти полностью такая же по своему виду, как у первого образца. Конструкторы стремились сохранить аутентичность боевой машины.