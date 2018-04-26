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Оживший Ил-2: инженеры рассказали, как восстанавливали «летающий танк» для авиашоу в Берлине
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Оживший Ил-2: инженеры рассказали, как восстанавливали «летающий танк» для авиашоу в Берлине 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет, представленный на авиашоу в Берлине, — под номером 19. Это именно тот самолет, который в 1943 подбили под Мурманском.
Легенда войны — Ил-2, восстановленный в новосибирской «Авиареставрации», — сегодня в столице Германии примет участие в авиашоу, посвященном Второй мировой.
«Летающий танк», «черная смерть» — так называли эту машину в войну. Бронированный корпус защищал пилота, а спину прикрывал боец-стрелок. В сороковые в небе воевали 36 тысяч таких самолетов.
Самолет, представленный на авиашоу в Берлине, — под номером 19. Это именно тот самолет, который в 1943 подбили под Мурманском. Новосибирские специалисты восстановили и поставили на крыло подлинный легендарный штурмовик. Сегодня это один из двух летающих Ил-2 в мире и единственный в России. Инженеры рассказали, как восстанавливали его по крупицам.
«Хвостовая часть у этого самолета просто деревянная. Она, естественно, не сохраняется столько лет. Ее надо восстановить. То есть восстановить чертежи, каких нету», — рассказал Виктор Лошин, главный конструктор по реставрации самолета Ил-2.
По словам Виктора Лошина, кабина Ил-2 почти полностью такая же по своему виду, как у первого образца. Конструкторы стремились сохранить аутентичность боевой машины.
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