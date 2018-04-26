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«Прогресс МС-07» покинет сегодня орбиту
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«Прогресс МС-07» покинет сегодня орбиту 

News.ru 1 час назад
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-07» утром в четверг покинет орбиту после месяца работы над программой экспериментов в автономном режиме. «Сведение с орбиты транспортного корабля и затопление его несгорающих фрагментов в несудоходном районе Тихого океана предполагается 26 апреля 2018 года», — сообщает Центр управления полётами (ЦУП) . «Прогресс МС-07» покинул МКС 28 марта. После перехода в автономный режим он принял участие в гравитационных и атмосферных экспериментах, сообщает Interfax. Основными явились два эксперимента: «Отражение» и «Изгиб». Они были предназначены для изучения деформаций. Проект «Отражение» позволяет изучить возможность прохождения оптических сигналов для исследования видоизменений земной атмосферы. Проект «Изгиб» был направлен на изучение динамических процессов грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.
Изначально за запуск «Прогресса МС-07» возлагали много надежд. Он должен был стать самым быстрым кораблем в истории освоения космоса. По плану после старта в первых числах октября 2017 с Байконура, он должен был состыковаться с МКС уже через три с половиной часа. Но пуск был перенесен на резервную дату — 14 октября, и путь корабля к МКС занял двое суток. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем уже переходить к этой практике пилотируемых «Союзах».
До этого стандартно используется схема, по которой от старта до стыковки проходит около 50 часов. Запуск «Прогресса» в октябре был отложен в связи со срабатыванием аварийной автоматической системы.
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