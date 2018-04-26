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В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники»
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В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники» 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Право представлять РВСН в масштабах страны ведут борьбу военные водители автомобильной техники из воинских частей и соединений РВСН от Тверской до Иркутской областей.
В Подмосковном Серпухове стартовал конкурс «Мастера автобронетанковой техники» среди военнослужащих РВСН. Команда-победитель примет участие во Всеармейском этапе состязаний в рамках «АрМИ-2018». В отборочных этапах состязаний, проходивших в соединениях и воинских частях, было задействовано более 400 военных автомобилей различного класса и подвижных средств технического обслуживания и ремонта.
Право представлять РВСН в масштабах страны ведут борьбу военные водители автомобильной техники из воинских частей и соединений РВСН от Тверской до Иркутской областей.
В конкурсе участвуют три команды: представители трех Ракетных объединений РВСН. Конкурсанты будут выполнять упражнения по вождению боевых машин «КАМАЗ-4350», «УРАЛ-4320», «УАЗ-3150» и другой техникой. Также в программу соревнований входит сдача огневой и физической подготовки.
Программой конкурса предусмотрены такие элементы, как движение по местности со специально сооруженными элементами: «заболоченный участок», «участок с ямами и камнями», «стерня», «пахота», «колея», «каменистый участок», «песчаный участок» и другие труднопреодолимые элементы.
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