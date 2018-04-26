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Россия и Китай сближаются все теснее
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Россия и Китай сближаются все теснее 

Вестник Кавказа 26 апреля 2018
После того как Россия и Китай провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском, Балтийском и Японском морях, Пекин заявил, что продолжит укреплять военные отношения с Москвой для решения новых проблем безопасности в мире. Как отмечает The Maritime Executive в статье Russia and China Boost Cooperation, в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Пекине заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Сюй Цилян заявил, что китайско-российские отношения достигли новых высот.
"Новые проблемы и вызовы безопасности возникают из-за растущей неопределенности во всем мире, — сказал Сюй Цилян. — Поэтому Китай готов углублять отношения с Россией". В свою очередь, Сергей Шойгу сказал, что Москва уделяет первоочередное внимание укреплению своего всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем.
Сейчас стороны обсуждают строительство культурного и торгового центра, международного логистического центра, автомагистралей, высокоскоростных железных дорог, электростанций, а также проекты в области энергетики, полезных ископаемых и сельского хозяйства.
”В целом сотрудничество между Москвой и Пекином более значимо, чем когда-либо с тех пор как Мао и Хрущев разошлись во взглядах более полувека назад”, — считает Хэл Брэндс, профессор из Центра глобальных исследований Генри Киссинджера и почетный профессор Университета Джона Хопкинса.
Брэндс сообщил Bloomberg, что полномасштабный военный альянс остается далекой перспективой, но сегодня в мировой политике превалирует тенденция сближения между геополитическими соперниками Америки.
Вице-президент США по военно-морским операциям вице-адмирал Билл Моран заявил на ежегодном симпозиуме Морского авиационного союза Морской лиги о том, что необходимо сосредоточить усилия на ускорении приобретения оружия и технологий для конкретных целей «противодействия массовым военным завоеваниям» как России, так и Китая. «Нам нужно укреплять свои силы в невероятно непредсказуемой среде, поскольку мы видим возрождение истинных экзистенциальных угроз. Мы живем в новой эре великой конкуренции за власть», — думает Моран.
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