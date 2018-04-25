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В Государственную Думу внесен законопроект об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей
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В Государственную Думу внесен законопроект об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей 

duma.gov.ru 1 час назад
Законопроект подготовлен Минобороны России в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации. Суд признал один из абзацев
ФЗ «О статусе военнослужащих» не соответствующим Конституции РФ. В частности, Конституции не соответствует норма, касающаяся военнослужащих-преподавателей,
направляемых в государственные вузы для реализации программ военной подготовки студентов, обучающихся по очной форме. При этом им не приостанавливается военная служба. Норма связывает право таких военнослужащих-преподавателей
на дополнительную общую площадь жилого помещения с замещением должности преподавательского
состава исключительно на военной кафедре. Как отмечают авторы законодательной инициативы, это лишает такого
права военнослужащих-преподавателей учебных военных центров и ставит их тем  самым в неравное положение с относящимися к той же категории военнослужащими-преподавателями
военных кафедр.
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