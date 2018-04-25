В Государственную Думу внесен законопроект об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей

ФЗ «О статусе военнослужащих» не соответствующим Конституции РФ. В частности, Конституции не соответствует норма, касающаяся военнослужащих-преподавателей,

направляемых в государственные вузы для реализации программ военной подготовки студентов, обучающихся по очной форме. При этом им не приостанавливается военная служба. Норма связывает право таких военнослужащих-преподавателей

на дополнительную общую площадь жилого помещения с замещением должности преподавательского

состава исключительно на военной кафедре. Как отмечают авторы законодательной инициативы, это лишает такого

права военнослужащих-преподавателей учебных военных центров и ставит их тем самым в неравное положение с относящимися к той же категории военнослужащими-преподавателями

военных кафедр.