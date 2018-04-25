Парадный строй 9 мая в Ростове-на-Дону впервые возглавят Т-34 и «Катюша»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости . Парадный строй 9 мая в Ростове-на-Дону впервые возглавят легендарный танк Т-34 и БМ-13 «Катюша»; всего в параде примут участие 2,6 тысячи военнослужащих и около 70 единиц современного вооружения и военной техники, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев

Открывать парад на Театральной площади донской столицы будут девочки-барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса.

"Всего 9 мая в Ростове-на-Дону торжественным маршем пройдут более 2,6 тысячи военнослужащих ЮВО. Возглавят механизированную колонну впервые в ростовском параде легендарный танк Т-34 и БМ-13 «Катюша», — сказал Астафьев.

Далее проследует около 70 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и другая техника.