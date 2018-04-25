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Ту-22М3М. «Убийца авианосцев», напугавший Пентагон
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Ту-22М3М. «Убийца авианосцев», напугавший Пентагон 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В августе этого года Казанский авиационный завод намерен поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Это, напомним, новая модификация Ту-22М3. «Казанский репортер» разобрался, чем новая версия отличается от ветерана, принятого на вооружение в 80-х годах прошлого века. И что думают мировые эксперты о российском сверхзвуковом бомбардировщике-ракетоносце, собранном в столице Татарстана.
Прародитель современных версий самолета Ту-22М, по кодификации НАТО Backfire — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, работа над которым началась в ОКБ Туполева в 1965 году. В справочниках машину описывают, как «сложную и большую, давшую в дальнейшем многочисленные наработки, как по пассажирским, так и боевым по всем авиационным КБ СССР». Если говорить более подробно, мы имеем дело со средним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком с крылом изменяемой геометрии, свободнонесущим горизонтальным и однокилевым вертикальным оперением. На самолете установлено два двухконтурных турбореактивных двигателя НК-25 взлетной тягой по 14500 кгс. Сегодня Ту-22М3 находятся на вооружении ВВС и авиации ВМФ России, а также ВВС Украины.
О модернизации самолета до версии Ту-22М3М стало известно несколько лет назад. В 2012 году эксперты позиционировали Ту-22М3, как «настоящего убийцу ЕвроПРО», подчеркивая, машина «из устаревающего стратегического ракетоносца» превратилась в «носитель высокоточного оружия». В то же время, отмечалось, Ту-22М3 и Ту-22М3М будут совершенно разными по своим возможностям — точно также как в свое время, Ту-22 и Ту-22М.
В 2017 году журнал Strategic Culture заявил, Ту-22М3 способен превратить авианосцы США «в груду металла». Собственно, в этом Пентагон и разглядел главную опасность российской машины. В свою очередь, обозреватели The National Interest расшифровывали опасения, рассказывая о противокорабельных ракетах Х-32, которыми планировалось оснастить модернизированный самолет. Однако оценка у американских обозревателей получилась скорее критической. Эксперт в области российской военной техники Центра военно-морского анализа Майкл Кофман сомневался, что «русским удастся решить проблему наведения ракеты на цель». Уточнялось, что в Х-32 для наведения на удаленные цели сочетаются инерциальная навигация, системы GPS/ГЛОНАСС и активный радар. Однако расстояние в тысячу километров превышает радиус действия установленных на бомбардировщике Ту-22М3М датчиков.
Если верить сегодняшним сообщениям, русские проблему решили. Так, военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik настаивал, «новая ракета обладает совершенно новой помехозащищенной головкой самонаведения, способной работать в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы».
«Появление этих модернизированных самолетов значительно усилит наш стратегический кулак», — резюмировал Баранец, добавив, чтобы перечислить все достоинства машины «пальцев рук не хватит».
Ранее сообщалось, до уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 самолетов, на которых разместят новый комплекс бортового оборудования СВП-24-22, радиолокационную станцию НВ-45, улучшат эргономику кабины, установят новые бортовые системы, продлят ресурс планера до 35 лет. Самолет сможет нести высокоточное неядерное оружие, в том числе крылатую ракету Х-32 с дальностью до 600 км. Фото и видео: mil.ru, пресс-служба Минобороны России.
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