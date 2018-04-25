После взрыва на петербургском «Алмазе» один пострадавший все еще остается в больнице и в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при взрыве на строящемся петербургским заводом «Алмаз» корабле по-прежнему остается в медицинском стационаре. Его состояние оценивается как тяжелое, хотя и отмечается некоторая положительная динамика.

Напомним, что ЧП случилось 11 апреля около 13.20. В дизельно-генераторном отсеке строящегося корабля произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек в результате происшествия погиб и 11 получили травмы различной степени тяжести.