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После взрыва на петербургском «Алмазе» один пострадавший все еще остается в больнице и в тяжелом состоянии
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После взрыва на петербургском «Алмазе» один пострадавший все еще остается в больнице и в тяжелом состоянии 

Интересант 1 час назад
Один из пострадавших при взрыве на строящемся петербургским заводом «Алмаз» корабле по-прежнему остается в медицинском стационаре. Его состояние оценивается как тяжелое, хотя и отмечается некоторая положительная динамика.
Напомним, что ЧП случилось 11 апреля около 13.20. В дизельно-генераторном отсеке строящегося корабля произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек в результате происшествия погиб и 11 получили травмы различной степени тяжести.
Завод «Алмаз» строит скоростные патрульные катера, яхты, амфибии на воздушной подушке и другие специализированные суда для Военно-морского флота России и пограничной службы.
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