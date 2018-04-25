Один человек остается в больнице после взрыва на заводе в Петербурге

"В произошедшей аварии на территории судостроительного завода «Алмаз» Петроградского района по состоянию на 25 апреля (19.00) в стационаре ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова остается один пострадавший, состояние тяжелое с улучшением", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Одиннадцатого апреля около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб, 11 пострадали.