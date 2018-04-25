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Один человек остается в больнице после взрыва на заводе в Петербурге
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Один человек остается в больнице после взрыва на заводе в Петербурге 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. В больнице остается один пострадавший при взрыве газовоздушной смеси на корабле, строящемся на судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге, он в тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
"В произошедшей аварии на территории судостроительного завода «Алмаз» Петроградского района по состоянию на 25 апреля (19.00) в стационаре ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова остается один пострадавший, состояние тяжелое с улучшением", — написала она в своем микроблоге в Twitter.
Одиннадцатого апреля около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб, 11 пострадали.
Судостроительная фирма «Алмаз» специализируется на строительстве высокоскоростных патрульных катеров, яхт и рабочих судов. Предприятие является лидером в строительстве амфибийных кораблей на воздушной подушке, строит корабли и катера для ВМФ России, погранслужбы ФСБ РФ.
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