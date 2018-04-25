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В ЛНР провели учения по устранению последствий диверсии
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В ЛНР провели учения по устранению последствий диверсии 

РИА Новости 1 час назад
ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Более 50 сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций и линейного производственного управления магистральных газопроводов самопровозглашенной Луганской народной республики провели совместную тренировку по устранению последствий диверсий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МЧС Луганской народной республики во время учений по устранению последствий диверсии на газопроводе
"Сотрудники управления магистральных газопроводов и спасатели провели совместные учения. Для ликвидации пожара и последствий условной аварии были задействованы 11 единиц спецтехники, более 50 спасателей и сотрудников магистральных газопроводов. С поставленными задачами службы города справились на оценку «хорошо», — сообщили в МЧС  В ведомстве уточнили, что по замыслу учений, на линию 101 поступило сообщение о разгерметизации газопровода высокого давления диаметром 500 миллиметров. «В течение нескольких минут к месту условного пожара прибывают пожарно-спасательные подразделения. Начинается ликвидация условного пожара — первый ствол подан на охлаждение и тушение, второй — на защиту личного состава и техники», — отметили в пресс-службе.
Представитель МЧС уточнил, что подобные учения проводятся ежеквартально, так как обстрелы территории ЛНР продолжаются и «не исключены диверсии на объектах инфраструктуры».
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