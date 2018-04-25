Новый самолет-амфибия пополнил парк Федерации легкой и сверхлегкой авиации Ямала

ТАСС , 25 апреля. Новый самолет-амфибия Л-42М поступил в Федерацию легкой и сверхлегкой авиации «Крылья Арктики» Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Авиапарк региональной общественной организации пополнил третий самолет-амфибия Л-42М. Это стало возможным благодаря поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», — говорится в сообщении.

Планируется, что в ближайшее время в авиапарке «Крыльев Арктики» появится еще одна модель самолета-амфибии. «В настоящее время в Самаре НПО „Авиатех“ завершает строительство семиместного Л-172. Он разработан с учетом индивидуальных потребностей ямальской федерации и повышенных требований для полетов в арктических условиях», — отметили в пресс-службе.

Ранее председатель правления организации Юрий Суендуков сообщал ТАСС, что на базе федерации открылась школа пилотов. Вместе с преподавателями из Омска подготовлена первая группа специалистов из шести человек.

Федерации легкой и сверхлегкой авиации ЯНАО «Крылья Арктики» принадлежат самолеты Л-42М и учебно— тренировочный самолет А-22 «Аэропракт». Эти воздушные судна используются для патрулирования тундры в пожароопасный период, для доставки участников научно-исследовательских, экологических экспедиций, в том числе и в самые северные районы ЯНАО — остров Белый, остров Вилькицкого и Гыданский полуостров. Характеристики самолетов позволяют преодолеть расстояние до 1,7 тыс. км без дозаправки.