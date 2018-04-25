В Калининграде работает директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов

Он вместе с главой региона Антоном Алихановым принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам. Также сегодня Виктор Золотов поздравляет одну из старейших воинских частей региона с 75-летием со дня образования, сегодня это специальный моторизованный полк Росгвардии.

В ходе поездки директор Федеральной службы войск нацгвардии также посетит важнейшие городские объекты. Проверит готовность войск национальной гвардии к обеспечению безопасности на предстоящем Чемпионате мира по футболу. Подробности — в нашем вечернем выпуске.