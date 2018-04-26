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«Сухой» и группа S7 заключили соглашение о поставках новой версии самолетов SSJ на 75 мест
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«Сухой» и группа S7 заключили соглашение о поставках новой версии самолетов SSJ на 75 мест 

Rambler News Service 17 минут назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в ОАК) и группа компаний S7 в рамках EurasiaAirshow в Турции подписали первое соглашение о намерениях, определяющее заинтересованность сторон в поставках новой версии самолетов Sukhoi Superjet 100 на 75 мест — SSJ 75, сообщили в Минпромторге.
«До конца года компании намерены принять решение о заключении твердого контракта на 50 самолетов SSJ 75 с опционом на 25 воздушных судов данного типа с началом поставок в 2022 году. В этом случае S7 станет стартовым заказчиком SSJ в новой 75-местной модификации», — отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный «Гражданскими самолетами Сухого» при участии иностранных компаний. Расширяя продуктовую линейку самолета ГСС в феврале текущего года приняли решение о создании версии самолета SSJ100 с уменьшенной пассажировместимостью на 75 кресел. В рамках развития программы нового самолета будет создан наблюдательный совет, в который войдут представители компании ГСС и авиакомпании S7.
Как отметили в Минпрормторге, по предварительным оценкам перспективная потребность российского рынка в таких машинах может достичь 200-300 самолетов, зарубежного — до 3000.
«Уже в этом году компания ГСС совместно с ведущими научными авиационными центрами — ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ВИАМ» и национальным Институтом авиационных технологий, займется созданием модификации самолета на 75 мест, в том числе с учетом требований стартового заказчика», — сказал Мантуров.
Планируется, что самолет будет производиться с максимальным использованием комплектующих российского производства. Конфигурация фюзеляжа останется неизменной, а общий вес конструкции планируется снизить на 10-15%, улучшить аэродинамическое качество на 10%, на 5% сократить путевой расход топлива и увеличить долю композиционных материалов в конструкции. Также ведется работа над снижением эксплуатационных расходов и расходов на ППО.
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