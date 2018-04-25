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«Саратовские авиалинии» будут летать под брендом «Иволга»
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«Саратовские авиалинии» будут летать под брендом «Иволга» 

Мир24 1 час назад
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» собирается работать под новым брендом «Иволга», так как больше половины рейсов выполняется не из Саратова, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы перевозчика Елену Воронову.
«Одним из направлений обновления флота воздушных судов и модернизации системы продаж является использование нового товарного знака «Иволга», который будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке воздушных судов авиакомпании, далее и на Boeing 737-800», — рассказала Воронова.
По ее словам, использование нового товарного знака входит в перечень мероприятий по обновлению флота и обусловлен планами развития авиакомпании.
Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Раменском района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
После трагедия Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148.
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