«Саратовские авиалинии» будут летать под брендом «Иволга»

«Одним из направлений обновления флота воздушных судов и модернизации системы продаж является использование нового товарного знака «Иволга», который будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке воздушных судов авиакомпании, далее и на Boeing 737-800», — рассказала Воронова.

По ее словам, использование нового товарного знака входит в перечень мероприятий по обновлению флота и обусловлен планами развития авиакомпании.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы Орск , разбился в Раменском района Подмосковья . На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

После трагедия Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148.

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