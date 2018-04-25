Счетная палата Германии вскрыла финансовые нарушения в бундесвере 

Счетная палата Германии выявила финансовые нарушения в бундесвере в ходе реализации программы по модернизации флота и подготовки боевых пилотов. Основными причинами нецелевого использования средств являются расточительство и неудовлетворительный менеджмент, сообщает газета Handelsblatt.
По данным экспертов, при модернизации компьютерной системы фрегатов, которая управляет датчиками радарных установок и системами вооружений, на каждое судно было потрачено 30 миллионов евро вместо шести.
"Фактически, военные в пять раз превысили первоначально запланированные расходы", — отметили представители палаты.
Причем, были отмечены случаи, когда работа компьютеров проверялась спустя много времени после приемки оборудования. Зачастую это приводило к неудовлетворительным результатам. С 2003 года программа модернизации должна была затронуть двенадцать кораблей, однако позднее ограничились четырьмя фрегатами типа «Бранденбург».
Счетная палата выдвинула также претензии к авиации. По правилам НАТО, пилоты ежегодно должны иметь 180 часов налета, из них 40 часов на специальных симуляторах. С этой целью Люфтваффе оплатила 900 часов занятий на симуляторах. Однако, как оказалось, в 2015 и 2016 году летчики тренировались на спецтехнике менее 30 часов. Таким образом, много времени осталось неиспользованным. Потери для бюджета составили порядка 1,8 млн евро.
Между тем министерство обороны Германии сформировало оборонный заказ из восемнадцати позиций, каждая на сумму порядка 25 миллионов евро. Ожидается, что министерство финансов представит проект бюджета на текущий год до конца апреля. В июле документ должен быть принят Бундестагом.