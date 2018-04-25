Ещё
Счетная палата Германии вскрыла финансовые нарушения в бундесвере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

Счетная палата Германии вскрыла финансовые нарушения в бундесвере 

Российская Газета 1 час назад
Счетная палата Германии выявила финансовые нарушения в бундесвере в ходе реализации программы по модернизации флота и подготовки боевых пилотов. Основными причинами нецелевого использования средств являются расточительство и неудовлетворительный менеджмент, сообщает газета Handelsblatt.
По данным экспертов, при модернизации компьютерной системы фрегатов, которая управляет датчиками радарных установок и системами вооружений, на каждое судно было потрачено 30 миллионов евро вместо шести.
"Фактически, военные в пять раз превысили первоначально запланированные расходы", — отметили представители палаты.
Причем, были отмечены случаи, когда работа компьютеров проверялась спустя много времени после приемки оборудования. Зачастую это приводило к неудовлетворительным результатам. С 2003 года программа модернизации должна была затронуть двенадцать кораблей, однако позднее ограничились четырьмя фрегатами типа «Бранденбург».
Счетная палата выдвинула также претензии к авиации. По правилам НАТО, пилоты ежегодно должны иметь 180 часов налета, из них 40 часов на специальных симуляторах. С этой целью Люфтваффе оплатила 900 часов занятий на симуляторах. Однако, как оказалось, в 2015 и 2016 году летчики тренировались на спецтехнике менее 30 часов. Таким образом, много времени осталось неиспользованным. Потери для бюджета составили порядка 1,8 млн евро.
Между тем министерство обороны Германии сформировало оборонный заказ из восемнадцати позиций, каждая на сумму порядка 25 миллионов евро. Ожидается, что министерство финансов представит проект бюджета на текущий год до конца апреля. В июле документ должен быть принят Бундестагом.
Российская Газета: последние новости
Белорусские парашютисты впервые десантировались с дельталетов На Камчатке "Владимир Мономах" торпедировал условного противника Россия начала производство С-400 для Турции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева150
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР68
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью134
«Бархатная революция»: начался распад коалиции51
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение