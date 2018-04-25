Счетная палата Германии вскрыла финансовые нарушения в бундесвере

Счетная палата Германии выявила финансовые нарушения в бундесвере в ходе реализации программы по модернизации флота и подготовки боевых пилотов. Основными причинами нецелевого использования средств являются расточительство и неудовлетворительный менеджмент, сообщает газета Handelsblatt

По данным экспертов, при модернизации компьютерной системы фрегатов, которая управляет датчиками радарных установок и системами вооружений, на каждое судно было потрачено 30 миллионов евро вместо шести.

"Фактически, военные в пять раз превысили первоначально запланированные расходы", — отметили представители палаты.

Причем, были отмечены случаи, когда работа компьютеров проверялась спустя много времени после приемки оборудования. Зачастую это приводило к неудовлетворительным результатам. С 2003 года программа модернизации должна была затронуть двенадцать кораблей, однако позднее ограничились четырьмя фрегатами типа «Бранденбург».

Счетная палата выдвинула также претензии к авиации. По правилам НАТО , пилоты ежегодно должны иметь 180 часов налета, из них 40 часов на специальных симуляторах. С этой целью Люфтваффе оплатила 900 часов занятий на симуляторах. Однако, как оказалось, в 2015 и 2016 году летчики тренировались на спецтехнике менее 30 часов. Таким образом, много времени осталось неиспользованным. Потери для бюджета составили порядка 1,8 млн евро.