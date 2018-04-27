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Санитарные вертолеты с 1 июня перейдут на круглосуточное дежурство в Москве в преддверии ЧМ-2018
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Санитарные вертолеты с 1 июня перейдут на круглосуточное дежурство в Москве в преддверии ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Экипажи санитарных вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) перейдут на круглосуточное дежурство в преддверии и в период проведения чемпионата мира по футбола-2018. Об этом сообщили в пресс-службе МАЦ.
«С 1 июня 2018 г. и до окончания чемпионата мира по футболу FIFA 2018 будет организовано круглосуточное дежурство вертолетов в медицинском оснащении на аэродроме «Остафьево». До проведения чемпионата днем будет дежурить два экипажа ВК117С-2, ночью — один экипаж. С начала мероприятия — два экипажа днем, два экипажа ночью», — приводятся в сообщении слова командира летного отряда ГКУ «МАЦ» Вячеслава Ивлиева.
Отмечается, что в преддверии чемпионата все пилоты санитарных вертолетов ВК117С-2 прошли специальную подготовку полетов в ночных условиях, а на вертолетных площадках, находящихся при столичных больницах было установлено светотехническое оборудование. Экипажи МАЦ заранее облетали планируемые места проведения спортивных тренировок.
В пресс-службе напомнили, что сейчас в Москве дежурит три санитарных вертолета. На время проведения чемпионата мира по футболу их будет четыре.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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