Санитарные вертолеты с 1 июня перейдут на круглосуточное дежурство в Москве в преддверии ЧМ-2018

Экипажи санитарных вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) перейдут на круглосуточное дежурство в преддверии и в период проведения чемпионата мира по футбола-2018. Об этом сообщили в пресс-службе МАЦ.

«С 1 июня 2018 г. и до окончания чемпионата мира по футболу FIFA 2018 будет организовано круглосуточное дежурство вертолетов в медицинском оснащении на аэродроме «Остафьево». До проведения чемпионата днем будет дежурить два экипажа ВК117С-2, ночью — один экипаж. С начала мероприятия — два экипажа днем, два экипажа ночью», — приводятся в сообщении слова командира летного отряда ГКУ «МАЦ» Вячеслава Ивлиева.

Отмечается, что в преддверии чемпионата все пилоты санитарных вертолетов ВК117С-2 прошли специальную подготовку полетов в ночных условиях, а на вертолетных площадках, находящихся при столичных больницах было установлено светотехническое оборудование. Экипажи МАЦ заранее облетали планируемые места проведения спортивных тренировок.

В пресс-службе напомнили, что сейчас в Москве дежурит три санитарных вертолета. На время проведения чемпионата мира по футболу их будет четыре.