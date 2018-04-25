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Украинский аналог БМПТ «Терминатор» показали на видео
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Украинский аналог БМПТ «Терминатор» показали на видео 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Как сообщает «Укроборонпром», этот модуль оптимизирован для использования на БМП-2. Кроме того, с некоторыми изменениями его можно установить и на другую бронетехнику. В качестве примера приводится танк Т-64. Также сообщается, что таким образом можно получить тяжелую боевую машину поддержки танков «Страж».
Главным вооружением «Дуплета» являются две автоматические 30-миллиметровые пушки, которые в паре дают максимальный темп стрельбы до 1000 снарядов в минуту. Как утверждают разработчики, это позволит вывести из строя укрепленные огневые точки, легкую бронетехнику, низколетящие вертолеты и живую силу. Также «Дуплет» может быть снаряжен автоматическим гранатометом, двумя пулеметами калибра 7,62 мм и четырьмя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса «Барьер». Особое внимание разработчики обращают на новый тепловизор.
Однако показанная на видео машина на базе БМП явно имеет недостаточное бронирования для того, чтобы участвовать в полноценном танковом бою. Между тем российская БМПТ «Терминатор» разработана на базе танков Т-72 и Т-90, а в дальнейшем появится «Терминатор-3» на базе «Арматы».
Стандартное вооружение российского «Терминатора» состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, 7,62-миллиметрового пулемета ПКТМ, четырех ПТУР типа «Атака» с лазерной системой наведения и двух гранатометов АГС-17. Специалисты отмечают высокую плотность огня БМПТ и возможность атаковать до четырех целей одновременно. При этом экипаж БМПТ может использовать тепловизионный и оптический канал, наземную аппаратуру управления лазерно-лучевого канала наведения ПТУР и лазерный дальномер.
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