Герасимов и командующий войсками Пакистана договорились развивать контакты 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Начальник российского Генштаба Герасимов встретился с командующим сухопутными войсками Пакистана, стороны договорились развивать контакты, сообщает Минобороны России.
"Двадцать пятого апреля в Москве состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником штаба (командующим) сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом Камалом Баджвой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических областях. Кроме того, стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.
"Генерал армии Валерий Герасимов пригласил пакистанских представителей принять участие в Армейских международных играх-2018 и Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», — добавляется в сообщении.