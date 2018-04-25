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Герасимов и командующий войсками Пакистана договорились развивать контакты
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Герасимов и командующий войсками Пакистана договорились развивать контакты 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Начальник российского Генштаба Герасимов встретился с командующим сухопутными войсками Пакистана, стороны договорились развивать контакты, сообщает Минобороны России.
"Двадцать пятого апреля в Москве состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником штаба (командующим) сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом Камалом Баджвой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических областях. Кроме того, стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.
"Генерал армии Валерий Герасимов пригласил пакистанских представителей принять участие в Армейских международных играх-2018 и Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», — добавляется в сообщении.
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