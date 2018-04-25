Герасимов и командующий войсками Пакистана договорились развивать контакты

"Двадцать пятого апреля в Москве состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником штаба (командующим) сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом Камалом Баджвой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических областях. Кроме того, стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

"Генерал армии Валерий Герасимов пригласил пакистанских представителей принять участие в Армейских международных играх-2018 и Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», — добавляется в сообщении.