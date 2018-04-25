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В Питере впервые в истории на параде будет участвовать танк «Щука»
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В Питере впервые в истории на параде будет участвовать танк «Щука» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Последний советский тяжелый танк ИС-3 и подвергается монтажу специальных башмаков для езды по асфальтированному покрытию.
В военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, приуроченном к 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, впервые в своей истории примет участие советский тяжелый танк ИС-3. Так, колонну боевой техники в 2018 году возглавят сразу три легендарных боевых машины: ИС-3, Т-34-76 и Т-34-85, передает пресс-служба Западного военного округа.
На данный последний советский тяжелый танк проходит техобслуживание в Ленинградской области. Военные ремонтники полностью починили силовую установку, восстановили механизмы передвижения, заменили все жидкости и аккумуляторы, отрегулировали приводы органов управления.
По последним сведениям, ИС-3 проходит ходовые испытания и подвергается монтажу специальных башмаков для езды по асфальтированному покрытию.
Тяжелый советский танк под условным названием «Кировец-1» начали конструировать летом 1944 года. К маю следующего года опытная партия покинула цеха завода. ИС — значит Иосиф Сталин, а номер 3 — номер серийной модели машин данного семейства.
Так, прозванный в народе «Щукой» (из-за верхней лобовой части корпуса) танк приедет на первую репетицию военного парада на Дворцовой площади 30 апреля.
По материалам: ptzgovorit.ru
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