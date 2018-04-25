Ещё
Более 500 человек призовут в армию из Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 500 человек призовут в армию из Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comБолее 500 человек призовут в армию из Нижегородской областиКомиссии приняли решение о призыве на военную службу более 500 человек в Нижегородской области по данным на 25 апреля 2018 года. Об этом сообщает региональный военный комиссариат.
Под руководством заместителя губернатора региона Никиты Никитина прошло заседание областной призывной комиссии. На ней был проанализирован ход работы призывных комиссий муниципальных образований области, а также рассмотрены жалобы и заявления граждан, связанные с призывом на военную службу. «На службу по призыву уже отправлено 80 нижегородцев, большинство из них будут проходить военную службу в Национальной гвардии России. В настоящее время призывные комиссии рассматривают вопросы по предназначению призывников в воинские команды. Уже принято решение о призыве на военную службу более 500 человек», — отметили в военном комиссариате региона.
Нижегородская правда: последние новости
До свидания YouTube? Россияне пожаловались на сбой в популярном видеосервисе Скончалась актриса Нина Дорошина Она ушла… Памяти Нины Дорошиной — непревзойденной героини фильма «Любовь и голуби»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева114
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ52
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью130
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины141
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение