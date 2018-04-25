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Новый Ту-22М3М способен выполнить любую боевую задачу современности — эксперт
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Новый Ту-22М3М способен выполнить любую боевую задачу современности — эксперт 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает, что бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М имеет большой боевой потенциал.
Новый сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, который поднимется в небо в августе этого года, имеет большой боевой потенциал и его использование может гарантировать выполнение любых боевых задач современности. Такое заявление в беседе с корреспондентом «Звезды» сделал заслуженный военный летчик РФ, являющийся также заместителем главного редактора журнала «Авиапанорама», Владимир Попов.
«Данная модель самолета — это достаточно хорошая машина и сделана качественно в том плане, что имеет большой боевой потенциал, и его использование может гарантировать выполнение любых боевых задач современности. Тем более сейчас предусмотрена его глубокая модернизация, которая выполняется сейчас в заводских условиях и уже будет готова к передаче его в войска после испытаний», — сказал Попов.
По словам заслуженного военного летчика России, модернизация Ту-22М3М заключается в том, что будут качественно улучшены навигационная система управления самолетом, а также система получения данных.
«Соответственно прицельно-навигационная система повышает свои боевые возможности и качества, и расширяется диапазон использования современных средств поражения. То есть это последние модели крылатых ракет и остальное бомбовое вооружение», — добавил эксперт.
Владимир Попов добавил, что на бомбардировщик-ракетоносец «будет установлена новая система радиоэлектронного противодействия и предупреждения об обстрелах зенитно-ракетных систем и атаках истребительной авиации». Специалист уверен, что этот комплекс и даст возможность «значительно повысить боевой потенциал данного самолета и возможности его оперативно-тактического применения в войсках».
Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в августе 2018 года в небо поднимется сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, который представляет собой новую модификацию самолета Ту-22М3.
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