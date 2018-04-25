В чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе приняли участие более 500 военнослужащих

Офицеры, курсанты и солдаты соревновались в выполнении упражнения ПМ-1 — ведении огня из пистолета Макарова по грудной мишени на дистанции 25 м.

На полигоне Песочненский ( Ленинградская обл. ) завершился чемпионат Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе из штатного оружия, в котором приняли участие более 500 военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа и военных вузов.

Офицеры, курсанты и солдаты соревновались в выполнении упражнения ПМ-1 — ведении огня из пистолета Макарова по грудной мишени на дистанции 25 м.

Вне зачёта участникам предложили выполнить упражнение СВ-2 — стрельба из снайперской винтовки Драгунова по грудной мишени на дистанции 300 м.