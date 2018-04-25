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В чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе приняли участие более 500 военнослужащих
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В чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе приняли участие более 500 военнослужащих 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Офицеры, курсанты и солдаты соревновались в выполнении упражнения ПМ-1 — ведении огня из пистолета Макарова по грудной мишени на дистанции 25 м.
На полигоне Песочненский (Ленинградская обл. ) завершился чемпионат Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе из штатного оружия, в котором приняли участие более 500 военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа и военных вузов.
Офицеры, курсанты и солдаты соревновались в выполнении упражнения ПМ-1 — ведении огня из пистолета Макарова по грудной мишени на дистанции 25 м.
Вне зачёта участникам предложили выполнить упражнение СВ-2 — стрельба из снайперской винтовки Драгунова по грудной мишени на дистанции 300 м.
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