Снайперы ЦВО отрабатывают уничтожение беспилотников на полигоне в Кемеровской области

Решение огневых задач проводится в рамках конкурса «Снайперский рубеж», в котором задействованы 40 лучших стрелков ЦВО, отобранных из соединений и воинских частей, дислоцированных в Сибири, на Урале и в Поволжье.

На полигоне в Кемеровской области снайперы ЦВО отрабатывают уничтожение беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Решение огневых задач проводится в рамках конкурса «Снайперский рубеж», в котором задействованы 40 лучших стрелков Центрального военного округа, отобранных из соединений и воинских частей, дислоцированных в Сибири, на Урале и в Поволжье. В упражнение «Стрельба по воздушной мишени» включен новый элемент — поражение специальных мишеней, имитирующих беспилотник. Огонь ведется по металлическому кругу на высоте 15 м, двигающемуся со скоростью 1 м/с.

Также снайперы выполняют стрельбы с выносом точки прицеливания по мишеням на так называемых «рваных дистанциях». Грудные мишени на короткое время появляются на дистанциях от 400 до 800 м, при этом по условиям стрелок не имеет права вносить поправки в прицел.